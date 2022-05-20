الإعدام لشخص والمشدد لشقيقه لاتهامهما بقتل آخر في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله، اليوم الخميس، "م.ج.ع" وشهرته "العربجي"، بالإعدام شنقًا، والسجن المشدد 10 أعوام لشقيقه "ع.ع.ج" وشهرته "الدبور"؛ لاتهامهما بقتل "م.ع.ا" عاطل، وإصابة شقيقه، "م.ع.ا"، على خلفية خلافًا ماليًا مع والدهما، وذلك في القضية المقيدة برقم 23360 لسنة 2021 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، حول بلاغًا يفيد قيام شخصين بطعن أخرين بسلاح أبيض "سكين" وأسفر ذلك عن مقتل أحدهما وإصابة الأخر، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أنه على أثر خلافًا بين والد المتهمين، وبين المجني عليهما، حاز المتهم الأول سلاحًا أبيضًا "سكين" وتوجه به رفقة شقيقه، إلى مسكن المجني عليهما، وترقبهما، وعند مشاهدتهما سدد له الأول طعنتين نافذتين في اليد اليسرى، والصدر، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، فيما أصيب الأخر في يده اليسرى، وتم إسعافه.

وأضافت التحقيقات المستندة إلى تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط موقع الحادث، وسماع أقوال شهود عيان الواقعة، أن المتهم الأول عقد العزم وبيت النية للتعدي على المجني عليه، ثارًا لكرامة والده، إثر خلافًا معه على مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم اقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهتهما، أقرا بالحادث، وأيدا ما جاء بالتحريات، وأرشدا عن السلاح المستخدم فيه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهما حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: هشام السعودي الطوخي، وعبد المعطي هيثم روحي، وأمير مجدي منير، وأمانة سر، إبراهيم محمد غريب.