كوريا الشمالية ترسل طائرات شحن ضخمة إلى الصين للحصول على إمدادات طبية

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن إرسال كوريا الشمالية ثلاث من أكبر طائرات الشحن لديها إلى الصين للحصول على إمدادات طبية تساعد في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت بيونج يانج الأسبوع الماضي لأول مرة عن حالات إصابة بفيروس كورونا، وأبلغت مذاك عن نحو مليوني إصابة بـ"حمى" و63 وفاة مع انتشار الفيروس بين سكانها غير الملقحين.

ولا تحدد تقارير وسائل الإعلام الحكومية عدد المصابين والمتوفين الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد، لكن خبراء يقولون إن النظام الصحي المتهالك في البلاد سيواجه صعوبة في إجراء الفحوص والتشخيص على نطاق واسع، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

كان تفشي المرض بمثابة اعتراف بفشل الإغلاق الصارم الذي تفرضه بيونج يانج منذ عامين على خلفية ظهور الفيروس، والذي كانت تكلفته الاقتصادية باهظة.

وعرضت كوريا الجنوبية مجددا المساعدة الأسبوع الماضي، لكن كوريا الشمالية لم ترد بعد على عرض سيول، حسب ما قال مسؤولون. كما قدمت بكين عرضًا جديدًا لمساعدة بيونج يانج.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي من أي من الجانبين، يبدو أن كوريا الشمالية قبلت العرض الصيني وأرسلت ثلاث طائرات شحن إلى شنيانغ لجلب امدادات طبية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال التقرير إن طائرات الشحن من طراز "آي إل 76" سوفياتية الصنع وقادرة على حمل 50 طنا من البضائع، وهي من أكبر الطائرات التي تمتلكها الدولة النووية.

وأضافت يونهاب نقلا عن مصادر لم تسمها أن كوريا الشمالية فضلت الطريق الجوي على الأرضي "لتسريع نقل الشحنات الكبيرة".

من جانبه، قال موقع "إن كاي" إن صور الأقمار الصناعية أظهرت ثلاث طائرات "تتطابق مع قياسات آي إل 76 في مطار شنيانج صباح الاثنين".

وأظهرت صور أخرى أن الطائرات "نُقلت إلى منطقة معزولة من مطار بيونج يانج" وتشير إلى علامات محتملة على "تفريغ بضائع من الطائرات وتخزينها".

كما كثفت كوريا الشمالية إنتاج إمدادات طبية مثل الأدوية الخافضة للحرارة ومعدات قيس الحرارة منذ إعلان "حال الطوارئ القصوى" بسبب تفشي المرض.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن آلاف الأطنان من الملح أرسلت إلى العاصمة "بموجب أمر طارئ" لإنتاج مطهّرات.