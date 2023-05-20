استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت 20 مايو 2023 في سوق العبور للجملة.

• جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

كما استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 5.75 جنيه.

وثبتت أسعار البصل لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

استقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

ثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح ما بين 8 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليترواح ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتراوح سعر الفلفل الحامي ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 20 و30 جنيها.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 15 جنيها.

وثبت سعر العنب البناتي ليتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.

واستقرت أسعار التفاح المصري لتتراوح بين 5 إلى 22 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

واستقرت أسعار الخوخ البلدي لتتراوح بين 5 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.