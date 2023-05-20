سفير عمان: التوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مصر خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق

أكد سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبي، أهمية الزيارة التى سيقوم بها السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوي إلى القاهرة غدا الأحد في زيارة يلتقي خلالها أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال سفير سلطنة عمان بالقاهرة -في تصريحات للصحفيين اليوم السبت- إن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى جمهورية مصر العربية هي الأولى له، وتأتي بعد أقل من عام على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلطنة عمان خلال شهر يوليو الماضي، والتي جرى خلالها التوقيع على تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

وأضاف سفير عمان بالقاهرة أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر تأتي في توقيت مهم، ولا سيما بعد اجتماع القادة العرب في قمة جدة أمس الجمعة، وفي ظل تحولات كبرى يشهدها العالم، وبخاصة العلاقات (العربية - العربية) خاصة بعد عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية.

وأضاف الرحبي أنه من المقرر أن يتم خلال الزيارة - والتي تستمر لمدة يومين - التوقيع على ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التعليم والقضاء والوثائق والتراث والنقل والطيران الازدواج الضريبي بين البلدين.

وأشار إلى أنه سيتم على هامش الزيارة تنظيم لقاء بعد غد الاثنين لوزيري المالية والتجارة والصناعة ورئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان مع عدد من رجال الاعمال المصريين للتعريف على فرص الاستثمار في عمان، خاصة مع بدء رسم خارطة طريق للاستثمار بسلطنة عمان مع بداية عام 2021.

وأكد سفير سلطنة عمان على قوة ومتانة العلاقات بين مصر وسلطنة عمان منذ عصر الفراعنة، ووصفها بأنها متينة وتاريخية، مشيرا إلى أن سياسة سلطنة عمان تقوم على مبدأ الاحترام وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.