 تهديد إيراني للعراق بمعاودة قصف مواقع في إقليم كردستان - بوابة الشروق
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تهديد إيراني للعراق بمعاودة قصف مواقع في إقليم كردستان

أحمد علاء
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 4:00 م | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 4:00 م

هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، الحكومة العراقية من إعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق لو لم تلتزم بنزع سلاح هذه الجماعات.

وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، في حديث مع وكالة «تسنيم» الإيرانية، إنه تم الاتفاق مع الحكومة العراقية وتعهدت بالقضاء على الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها وطردها من العراق.

وأضاف باكبور: «نحن ننتظر أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها وأعطيناها فرصة وإذا لم يحدث شيء فإن هجمات الحرس الثوري الإيراني على تلك المواقع ستستمر»، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأمن جيد ومستقر في جميع أنحاء البلاد، وخاصة المناطق الحدودية.

ووقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، مؤخرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.

وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ«الجماعة الإرهابية الانفصالية» في كركوك شمالي العراق.


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