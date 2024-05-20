ضمن مشاركتها في الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عدداً من الفعاليات المتنوعة للأطفال ورواد المعرض، الذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، في الفترة من 15 إلى 26 مايو الحالي.

تضمنت الفعاليات العرض المسرحي "الزهور الجميلة" لفريق عرائس قصر الطفل بجاردن سيتي، بالإضافة إلى عرض عرائس ماريونت لفريق أجيال.

كما قدمت عدة ورش فنية للأطفال، منها ورشة عمل جدارية بعنوان "هيا نقرأ"، وورشة رسم بألوان الباستيل على الورق الكانسون، بالإضافة إلى ورشة عمل تشكيلات من الكانسون، وكولاج من الورق الملون والكروشيه والفوم جليتر، وتشكيل مجسمات بالصلصال لتنفيذ أشكال للكائنات الحية، كما تضمنت الورش رسماً حراً، وطباعة بالاستنسل على الشنط القماش، وصناعة أساور بالسلك القطيفة والخرز الملون.

تُنفَّذ فعاليات مشاركة هيئة قصور الثقافة في المعرض بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن.

وتقام الدورة الثانية من المعرض تحت شعار "هيا نقرأ معاً"، وقد اختارت إدارة المعرض كاتبة أدب الأطفال سماح أبو بكر عزت كشخصية للمعرض، الذي يشارك فيه مجموعة من دور النشر المختلفة.



