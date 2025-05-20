تراجع السندات الدولارية الأوكرانية مع انسحاب ترامب من المحادثات

تراجعت السندات الدولارية الأوكرانية لتسجل واحدة من أكبر الخسائر بين الأسواق الناشئة والحدودية بعدما أشارت الولايات المتحدة إلى أنها لن تمارس المزيد من الضغوط على روسيا للتفاوض من أجل إنهاء سريع للحرب.

وكانت السندات ذات القسائم الصفرية، التي يرتبط عائدها بالأداء الاقتصادي الأوكراني، من بين الأسوأ أداء، حيث تراجعت بنحو سنت واحد على الدولار، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال باس فان جيفن، الخبير الاستراتيجي في بنك "رابوبانك"، في مذكرة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ينسحب فعليا كوسيط بين البلدين" دون أن يتعهد بفرض عقوبات على روسيا أو تقديم مساعدات لأوكرانيا.

وأضاف فان جيفن: "قد يترك ذلك أوكرانيا - وأوروبا - لتتحملان الضغوط على جميع الجبهات".