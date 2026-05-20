الوكالة الدولية للطاقة: إغلاق مضيق هرمز يعزز الطلب على السيارات الكهربائية

قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الأربعاء إنه من المرجح انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية بسبب الحرب في إيران، حيث يشجع استمرار ارتفاع أسعار النفط على التحول بعيدا عن محركات الاحتراق.

وأضافت المنظمة ومقرها باريس أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميا ارتفعت بالفعل بنسبة 20% خلال عام 2025 لتصل إلى أكثر من 20 مليون وحدة، مما يعني أن سيارة من بين كل أربع سيارات جديدة تم بيعها في أنحاء العالم كانت كهربائية.

ومثلت الشركات الصينية 60% من مبيعات السيارات الكهربائية عالميا، في حين انتجت كل من الشركات في أوروبا وأمريكا الشمالية نحو 15% من السيارات الكهربائية التي تم بيعها حول العالم.

وفي ألمانيا، أكبر سوق للسيارات الكهربائية في أوروبا، ارتفعت المبيعات بنسبة 50% خلال عام 2025 لتسجل مستوى قياسي يقدر بـ850 ألف سيارة.

وتتوقع الوكالة ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا هذا العام لتصل إلى نحو 23 مليون سيارة، مما يمثل نحو 30% من جميع السيارات المباعة عالميا.

وجاء في التقرير أن إغلاق مضيق هرمز- الممر المائي المهم، الذي كان يمر خلاله نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، من شأنه تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية على المدى المتوسط بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط.

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول "سجلت مبيعات السيارات الكهربائية مستويات قياسية جديدة في نحو 100 دولة العام الماضي. ويمثل تزايد شعبية السيارات الكهربائية تحولا كبيرا في أسواق السيارات ونظام الطاقة بأكمله- كما أنها تخفف بعض الضغط في ظل أكبر صدمة إمدادات نفطية في التاريخ".