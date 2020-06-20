تعليم الأقصر تنهي الاستعدادات الأخيرة لامتحانات الثانوية العامة

أعلن الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم، أنه تم الانتهاء من أعمال الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2019 /2020.

وأوضح عايد أنه فى إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتفعيلا لمنظومة الاجراءات الاحترازية المتخذه وخاصة مع بدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، جاءت توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر للتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لمواصلة أعمال التطهير والتعقيم لجميع مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وجار استكمال تركيب بوابات التطهير لكل لجنة والتى سيتم الانتهاء منها مساء اليوم لتكون جاهزة غدا .

وأكد وكيل تعليم الأقصر أنه تم تسليم جميع اللجان الأدوات الخاصة بالحماية من كمامات وجونتيات وأدوات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين، كما تم التشديد على كافة القائمين على أعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع الحرص التام على سلامة الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة، جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم مع مسئولى الإدارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرانس.

وفى سياق متصل يتابع محافظ الأقصر أعمال التطهير والتعقيم بجميع لجان الامتحان، فضلا عن متابعته لسير أعمال غرف العمليات بمديريات التعليم والصحة وغرف العمليات الفرعية بالإدارت التعليمية والصحية بمدن المحافظة لرصد المستجدات أولا بأول ولسرعة التعامل الفورى مع أية أحداث طارئة واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، أن ذلك جاء لضمان توفير الجو الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم على أكمل وجه، لافتا إلى أن عدد اللجان المجهزة بلغ 25 لجنة موزعة على مدن المحافظة ليؤدى بها 7004 طلاب امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2019 /2020.