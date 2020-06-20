الرئيس العراقي والبارزاني يناقشان سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية

ناقش الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني الحلول المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم السبت، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً للدستور والأطر القانونية ومن خلال التعاون والتنسيق المشترك بما يحفظ حقوق العراقيين كافة ويحقق العدالة الاجتماعية".

ولفت البيان إلى أنه "تمت مناقشة الحلول المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية في البلاد، فضلا عن ترسيخ التكاتف والتآزر بين الجميع لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها، ودعم الكوادر الصحية والأمنية لضمان سلامة المواطنين".