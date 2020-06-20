ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في قرغيزستان إلى 2981 حالة

ذكرت السلطات الصحية في قرغيزستان، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2981 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن مركز مكافحة فيروس كورونا في قرغيزستان قوله، إن من بين الحالات الجديدة تم تسجيل 94 حالة في العاصمة بيشكيك وتم رصد 13 حالة من بين العاملين بقطاع الصحة.

وأشار المركز إلى وفاة 3 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 35 حالة في البلاد، لافتا إلى تعافي 1981 شخصا من الفيروس حتى الآن، فيما يتبقى 5 حالات داخل العناية المركزة.