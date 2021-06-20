وقع الطيار الأمريكي، ديفيد إيفانز، في إعصار قوي وهو على متن طائرة خفيفة، والظريف في الأمر أنه بدلا من الخروج منه قام بتصويره، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، تم تصوير الظاهرة الطبيعية في أوكلاهوما بالقرب من مدينتي مينكو وتتل.

وفقًا لإيفانز، كان الطقس في البداية صافيا ولم يكن هناك أي علامة على حدوث إعصار، لكن سرعان ما تشكل إعصار في الهواء.

قال الطيار: "على مدار 30 عامًا من العمل في مجال الطيران، رأيت هذا للمرة الأولى. ربما كان إعصارًا أرضيًا، يتكون ليس بسبب عاصفة رعدية، بل بسبب السحب الركامية".

وتُظهر اللقطات المنشورة الطائرة وهي تدور في تيار من الهواء حول الإعصار، بسرعة 600 متر في الدقيقة.