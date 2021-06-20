 إصابة 3 في مشاجرة بين عدد من الأهالي بسبب الخلاف على قطعة أرض بأسوان - بوابة الشروق
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إصابة 3 في مشاجرة بين عدد من الأهالي بسبب الخلاف على قطعة أرض بأسوان

مشاجرة
مشاجرة
حمادة بعزق
نشر في: الأحد 20 يونيو 2021 - 5:05 م | آخر تحديث: الأحد 20 يونيو 2021 - 5:05 م
تمكنت قوة من مباحث كوم إمبو اليوم من السيطرة علي مشاجرة، بين عدد من الأهالي بقرية 7 قبلي.

ووصل بلاغا إلى مأمور مركز كوم امبو المقدم هاني فرج، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأهالي.

وأسفرت عن إصابة 3 بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض.

انتقلت قوة أمنية لمكان المشاجرة برئاسة النقبين محمد عبيد وعمرو أبو النصر، وتمكنوا من السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفي المشاجرة.

وبالفحص والتحري، تبين أن هناك قطعة أرض خصصت لتكون مقر صرف صحي قام عدد من الأهالي بالتعدي عليها؛ ما دفع باقي أهالي القرية للاعتراض علي التعدي على أرض الصرف الصحي، ما أسفرت عن وقوع مشاجرة نتج عنها 3 مصابين.

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