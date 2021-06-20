إسرائيل تعيد فرض ارتداء الكمامات في منطقتين بعد رصد إصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إعادة فرض ارتداء الكمامات في منطقتين، بعد رصد إصابات بكورونا على صلة بمدرستين.

وأصبح ارتداء الكمامات مطلوبا في الأماكن المغلقة والمفتوحة في منطقة بنيامينا جنوب حيفا، وفي موديعين-مكابيم-رعوت.

ويأتي هذا الإجراء بعد خمسة أيام من إلغاء إسرائيل فرض ارتداء الكمامات، على خلفية تراجع أعداد المصابين.

وتأكدت إصابة 45 طالبا بكورونا في مدرسة في بنيامينا، كما تأكدت إصابة نحو 12 في موديعين، الواقعة بين تل أبيب والقدس.

وتردد أن تفشي الفيروس في الحالتين يرتبط بأشخاص عائدين من الخارج، وبالمتحور "دلتا" الأكثر قدرة على العدوى.

وبدأت إسرائيل قبل أسبوعين بتلقيح المراهقين في الفئة العمرية بين 12 و15 عاما ضد كورونا.

وكانت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، قد بدأت حملتها لتلقيح السكان ضد كورونا في ديسمبر الماضي.

وحتى الآن، حصل ما يقرب من 5ر5 مليون على الجرعة الأولى من اللقاح، فيما حصل أكثر من 1ر5 مليون على الجرعتين المطلوبتين.

وتراجعت الإصابات الجديدة وحالات الإصابة الشديدة في الأشهر الماضية بصورة كبيرة، حيث تراجع عدد الأشخاص الذي يعانون من أعراض خطيرة إلى 22 حالة حاليا، مقابل 1200 في نهاية يناير.