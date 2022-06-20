قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الاثنين إنّ رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت ووزير خارجيته اتفقا على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

وذكرت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني - أن بينيت ولابيد اتفقا على تقديم اقتراح قانون لحل الكنيست للتصويت عليه الأسبوع المقبل، مضيفة أنه بعد المصادقة على القانون، سينفذ اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة بين بينيت ولابيد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مهام بينيت في الحكومة الانتقالية ستكون "رئيس حكومة بديل"، موضحة أنه "سيحتفظ بالملف الإيراني".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "التاريخ المتفق عليه للانتخابات المبكرة هو 25 أكتوبر 2022.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن الجانبين أنّ القرار "اتخذ بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف"، وأنّ "رئيس الحكومة نفتالي بينيت يتحدث الآن مع رؤساء الأحزاب".

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ رئيس الحكومة الانتقالية يائير لابيد (في حال حلّ الكنيست فعلاً) سيستقبل رئيس الولايات المتحدة جو بايدن خلال زيارته في 13 يوليو المقبل.