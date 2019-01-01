مصدر مسئول: جار تدقيق معلومة تعليق الرحلات مع وكيل الخطوط البريطانية

صرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدنى المصرى أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية بجمهورية مصر العربية حيث أكدت أن هذا القرار ليس صادراً عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية وجارى تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.

جاء ذلك بعد ما تم تداوله اليوم ببعض المواقع الإخبارية الأجنبية بشأن توقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن إلى مطار القاهرة الدولى لمدة سبعة أيام.

ومن جانبها قامت وزارة الطيران المدنى بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز البوينج 787 (دريملاينر) الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية بدءًا من الغد إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة.

افرأ أيضا:

مطار القاهرة: الخطوط البريطانية لم تخطرنا بتعليق الرحلات 7 أيام ولم تبلغنا بأي ملاحظة أمنية