حبس ربة منزل بتهمة خنق طفلتها بعد شك زوجها في سلوكها بقليوب

قررت النيابة العامة بقليوب بإشراف المستشار خالد الأتربي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة خنق طفلتها بـ"كيس مخدة" بعدما أنكر زوجها نسب الطفلة له لشكه في سلوك زوجته.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الوفاة وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة.

تلقى العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، إشارة من مستشفى قليوب العام، بوصول طفلة عمرها 21 يومًا حديثة الولادة جثة هامدة، ولا توجد أي آثار إصابات ظاهرة في جسدها.

أخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فانتقل العميد يحيى راضي وتبين أن ربة منزل والدة الطفلة حضرت تحمل الطفلة وقالت إنها استقيظت في الصباح فوجدتها فاقدة للوعي وأنها تشك أن تكون ماتت.

وبالكشف عليها تبين وفاتها فيما اتهم والد الطفلة الأم بأنها السبب في وفاتها، وبسؤاله قرر أنه كان يشك في سلوك زوجته وأنه عقب ولادة الطفلة طلب منها إجراء اختبار "دي إن إيه" لمعرفة عما إذا كانت الطفله ابنته أم لا فرفضت الأم وقامت بخنقها بكيس مخدة أثناء نومها ليلًا.

ألقي القبض على الأم والتحفظ على جثة الطفلة تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيق.