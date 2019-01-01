السنغال والجزائر تسيطران على التشكيل المثالي لكأس الأمم الإفريقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي، وحتى اليوم.

ولم تشهد التشكيل تواجد أي لاعب من المنتخب الوطني المصري، مستضيف البطولة، بعدما ودع من دور الـ16 عقب الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل.

وتكون التشكيل المثالي من

حارس المرمى: ريس مبولحي (الجزائر)

خط الدفاع: لامين جاساما (السنغال) ، ياسين مرياح (تونس) ، يوسف سبالي (السنغال) ، كاليدو كوليبالي (السنغال) ،

لاعبو الوسط: عدلان قديورا (الجزائر) وإدريسا جانا (السنغال) وإسماعيل بن ناصر (الجزائر).

خط الهجوم: رياض محرز (الجزائر) وساديو ماني (السنغال) وأودين ايجالو (نيجيريا).

ويتولي تدريب التشكيلة جمال بلماضي (الجزائر)

وتوج المنتخب الجزائري مسيرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين وأحرز لقبه القاري الثاني اثر فوزه الثمين 1 / صفر على نظيره السنغالي.

وحسم المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء) المباراة لصالحه بهدف نظيف سجل بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة فيما فشل المنتخب السنغالي (أسود التيرانجا) في تعديل النتيجة على مدار شوطي اللقاء.

وأكد المنتخب الجزائري تفوقه على نظيره السنغالي في البطولة الحالية حيث حقق الفوز عليه بنفس نتيجة مباراتهما في الدور الأول لهذه النسخة.

واستعاد المنتخب الجزائري (الخضر) اللقب الأفريقي الغالي بعد غياب دام 29 عاما.