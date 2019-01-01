سنغافورة تسجل 257 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الاثنين، 257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 47 ألفا و912 حالة.

وأوضحت الوزارة، وفقا لصحيفة (تودان توداي اون لاين) السنغافورية اليوم، أن من بين الإصابات خمس حالات وافدة من الهند وأذربيجان وقد تم إخطارهم بالبقاء في المنزل لمدة 14 يومًا، مشيرة إلى أن 253 مريضاً خرجوا من المستشفيات أو مرافق العزل المجتمعية، ليصل إجمالي الحالات المتعافية 44 ألفا و86 حالة.

ولفتت إلى وفاة 27 شخصا جراء الفيروس حتى الآن، وأنه لا يوجد أي مصاب في وحدة العناية المركزة.