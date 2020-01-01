موريتانيا تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا و197 حالة تعاف

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5923 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية «وما»، مساء الاثنين، أشارت «الصحة الموريتانية» إلى عدم تسجيل أية وفيات جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 155.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 196 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 3632.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 600 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 14 مليون إصابة.