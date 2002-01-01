تايوان تعين امرأة للمرة الأولى ممثلة لها لدى الولايات المتحدة

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عينت تايوان امرأة للمرة الأولى لتكون ممثلا جديدا لها لدى الولايات المتحدة اليوم الاثنين، وأشادت المسؤولة الجديدة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وسوف تصل هسياو بي خيم، 49 عاما، التي تنتمي إلى الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، إلى واشنطن في غضون أسبوع.

وعينت رئيسة تايوان، تساي إنج-ون، النائبة البرلمانية السابقة والمستشارة في مجلس الأمن القومي سفيرة فعلية لتايوان لدى الولايات المتحدة.

وخدمت هسياو لأربع فترات نائبة في البرلمان منذ عام 2002، كما ترأست سابقا جمعية الصداقة البرلمانية التايوانية -الأمريكية.

وتسهل الجمعية التبادلات بين أعضاء البرلمانين الأمريكي والتايواني.

وقالت هسياو، اليوم الإثنين، إن دعم الكونجرس الأمريكي لتايوان قد ازداد في الأعوام الأخيرة، مستشهدة بقانون السفر التايواني وقانون مبادرة الحماية والتعزيز الدولي لحلفاء تايوان.

وأضافت: "لذلك، يؤدي التبادل البرلماني الآن دورا حاسما في هذه اللحظة".

ومنذ الانتخابات الأخيرة، انضم 71 نائبا من تايوان من جميع الأحزاب وكذلك من النواب المستقلين إلى الجمعية. ويضم برلمان تايوان 113 مقعدا.

وقال برنت كريستنسن، مدير المعهد الأمريكي في تايوان، وهو السفارة الأمريكية الفعلية في تايبيه: "نتطلع إلى الشراكة في هذا المسعى الجدير بالاهتمام لمواصلة صياغة مستقبل مشترك للولايات المتحدة وتايوان، والنهوض بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة".