جوزيب بوريل يرغب في توفير تمويل عسكري طويل الأمد لأوكرانيا

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يريد المفوض السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن يغير المساعدة العسكرية المالية التي يقدمها التكتل لأوكرانيا من أساس "شهري" لنهج أكثر ديمومة.

ورفض بوريل إعطاء أرقام محددة للمساعدة العسكرية في خطته المقترحة ولكن قال إن التمويل "سوف يرقى لمقدار مالي مهم".

وقد يسفر المقترح الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه، عن توفير خمسة مليارات يورو (6ر5 مليار دولار) لبرامج الأسلحة والتدريب للقوات المسلحة الأوكرانية لفترة 2024 – 2027 .

وتحدثت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانيةوصحيفة بوليتيكو الأمريكية عن الخطة. وحتى الآن أرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها 6ر5 مليار يورو في حزم منفصلة.