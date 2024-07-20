إلهام شاهين لـ ماجدة الرومي بعد حفلها في العلمين: ربنا يبارك لك في موهبتك

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة خاصة للفنانة ماجدة الرومي، عقب حفلها الأخير في مهرجان العلمين خلال نسخته الثانية.

وكتبت إلهام عبر حسابها الشخصي على "انستجرام": "فرحتي بصديقتي الغالية التي أعتز جدا بصداقتها، وأحب وأحترم وأستمتع بفنها، الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي.. كان حفلا رائعا بأجمل مكان في مصر، مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، ليلة جميلة في الهواء الطلق وغناء ماجدة الذي يحلق بنا في السماء".

وتابعت شاهين، "أجمل كلمات وأروع موسيقى، ومايسترو عظيم نادر العباسي، وفرقه فوق الممتازة شكلا وموضوعا، ما كل هذا الجمال؟.. الله عليكي يا ماجدة، ربنا يبارك لك في موهبتك، الصوت الجميل". واستكملت: "هبة من الله سبحانه تعالى، والطلة الحلوة بالفستان الأبيض خطفت قلوبنا، بنحبك يا ماجدة".