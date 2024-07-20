شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مدينة غزة ومخيم النصيرات

استشهد، ظهر اليوم السبت، عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، على مدينة غزة ومخيم النصيرات.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء بمدينة غزة، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

وأضاف أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة صيام غرب محطة ياسين في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وذكر المراسل، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما اسفر عن استشهاد 38,919 مواطنا، وإصابة 89,622 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



