قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، إن الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا غاشما على محافظة الحديدة.

وأضاف في كلمة له، مساء السبت، أن الاحتلال استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء، كما استهدف ميناء الحديدة وخزانات الوقود.

وأوضح أن غارات الاحتلال أطلقت على أهداف مدنية، مشددا على أن قواتهم سترد على هذا العدوان السافر وأنها لن تردد في ضرب الأهداف الحيوية للاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن الجماعة تؤكد ما ورد في بيانها السابق، بشأن اعتبار منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) منطقة غير آمنة.

ولفت إلى أن قواتهم لن تتوقف عن العمليات المساندة للفلسطينيين في قطاع غزة، مهما كانت التداعيات والنتائج، وأنها تعد العدة لحرب طويلة مع الاحتلال حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار وإيقاف كل الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسئوليته رسميًّا عن الغارات العنيفة التي ضربت مدينة الحديدة اليمنية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، إنَّ مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت هجوما على ميناء الحديدة اليمني.

وأضاف في كلمة له مساء السبت، أن النيران التي شبَّت في الحديدة يراها الجميع الآن في كل أنحاء الشرق الأوسط، وهو أمر له دلالات كبيرة وفق تعبيره.

وأوضح أن جماعة الحوثي هاجمت إسرائيل أكثر من 200 مرة، وفي المرة الأخيرة ألحقوا الأذى بشخص إسرائيلي، فتم ضربهم، متابعًا: «سنفعل ذلك في كل مكان يكون ذلك مطلوبًا».

واستكمل: «دم الإسرائيليين ليست هدرًا، وهذا يعلمونه اليوم في لبنان ويعلمونه في غزة ويعلمونه في اليمن وفي أماكن أخرى إذا تجرؤوا على أن يهاجموننا فالنتيجة ستكون نفسها».

قبل ذلك، كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس: «شنّت طائرات حربية للجيش قبل قليل غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن».

وأضاف: «لقد جاءت الغارات ردًّا على مئات الهجمات ضد إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة.. لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإذا طرأ أي تغيير سنعلن عنه».

#عاجل شنّت طائرات حربية لجيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت أهداف لنظام #الحوثي الارهابي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن. لقد جاءت الغارات ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة. لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإذا طرأ أي تغيير سنعلن عنه.

تفاصيل… pic.twitter.com/RrWWXNcRjG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2024

وأكدت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، نقلًا عن وزارة الصحة في حكومتها غير المعترف بها، سقوط شهداء وجرحى إثر غارات شنتها الاحتلال الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.

وتعرضت مواقع لجماعة الحوثي اليمنية، لغارات جوية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وتصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان نتيجة القصف الجوي على ميناء الحديدة، حيث استهدف القصف مصفاة منشآت النفط والكهرباء.

يُشار إلى أن الغارات الإسرائيلية على مدينة الحديدة اليمنية تأتي في أعقاب هجوم نفذته جماعة الحوثي، بطائرة مسيرة على تل أبيب، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدة جرحى.