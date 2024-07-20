مصرع لص حاول سرقة غرفة تحكم كهرباء فصعقه التيار بالمحلة الكبرى

لقي عنصر إجرامي بمدينة المحلة الكبرى، مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء محاولته سرقة غرفة تحكم كهرباء، وعثر على جثته متفحمة وفي حالة تعفن بمنطقة طلعت حرب.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانبعاث رائحة كريهة من داخل غرفة تحكم كهرباء بمنطقة موقف طلعت حرب.

وتبين من المعاينة الأولية العثور على جثة لعنصر إجرامي متفحم وفي حالة تعفن، حيث تعرض للصعق بالكهرباء أثناء محاولته سرقة الغرفة، وعثر بحوزته على هاتف محمول ومطواة، تم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.