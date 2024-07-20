وزيرة التنمية المحلية تفتتح ورشة عمل تعريفية للمحافظين ونوابهم

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم السبت ورشة العمل التعريفية للمحافظين ونوابهم وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن ورشة العمل الأولى التي تنظمها الوزارة سوف تستمر لمدة يوم واحد و يشارك فيها عدد من الوزراء، مشيرة إلى تنظيم عدد من الورش التعريفية الأخرى، خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن الورشة ستتناول المهام الأساسية للوزارة ومهام عمل المحافظين والنواب والأطر القانونية والسياسات المنظمة لمهام وآليات العمل.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه سيتم كذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة وعلى رأسها الخطة الاستثمارية وبرامجها المختلفة التي بدأ العمل بها من العام المالي الجاري ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بالإضافة إلى منظومة المخلفات البلدية الصلبة ومشروعات البنية الأساسية بالمحافظات وكذا دور المديريات الخدمية على أرض المحافظات وعلى رأسها التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

وأشارت إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة خلال الفترة المقبلة للتعاون مع المحافظين والوزارات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين ومتطلباته اليومية والتعرف على مشكلاتهم عن قرب والعمل على سرعة حلها عبر المتابعة الميدانية المستمرة وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذي عقده مع المحافظين والنواب عقب حلف اليمين الدستورية الشهر الجاري وكذا تكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين.



