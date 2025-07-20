وزير الصناعة والنقل يوجه بتوريد بلاطات مترو الأنفاق من موردين محليين لتشجيع الصناعة المحلية

-الوزير يشيد بمنتجات مصنع شركة سيراميكا رويال وعملياته الإنتاجية عديمة الهالك والمعتمدة على إعادة التدوير للمياه والخامات الناتجة عن التصنيع





- ملتزمون بحماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق للمساهمة في ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المصنعة محلياً





-ضرورة إعداد صف ثاني من العمالة المؤهلة بالمصانع لاستمرار عجلة الانتاج بالصناعة وتصدير العمالة الفنية المدربة للخارج من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني





- نتطلع لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من منتجات البورسلين من خلال مساهمة الشركات الرائدة مثل شركة سيراميكا رويال



- خط التقطيع المتعدد الشرائح بمصنع العبور للصناعات المعدنية "جلفا ميتال" يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا



-مضاعفة إنتاج شركة عبور لاند للصناعات الغذائية من الأجبان البيضاء بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات السوق المحلي

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، 3 مصانع متخصصة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات المعدنية بمدينة العبور الصناعية بمحافظة القليوبية، ورافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

واستهل الوزير جولته بتفقد مجمع مصانع شركة عبور لاند للصناعات الغذائية والمقامة على مساحة 35 ألف متر مربع وتبلغ طاقتها الإنتاجية 170 ألف طن أجبان سنويًا و70 ألف طن لبن حليب معقم سنوياً و50 مليون لتر عصير سنوياً، حيث يعمل بالشركة أكثر من 2500 فرد، وتصدر الشركة منتجاتها لأكثر من 33 دولة من ضمنها أمريكا وروسيا والخليج العربي، كما تنتج العديد من المنتجات لصالح شركات غذائية أخرى، وبلغت صادرات الشركة 20 مليون دولار خلال عام 2024.

وكان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس محمد حامد الشريف رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، وأشرف حامد، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد أشرف حامد، مسئول التطوير بالشركة، وتفقد الوزير خلال الزيارة مصنع اللبن المعقم والعصير وتانكات استقبال اللبن المعقم، وماكينات التعبئة، وتفقد معرضاً مصغراً لجميع منتجات المصنع، ثم زار مصنع الجبن الأبيض، حيث تفقد صالة التعبئة المكونة من 4 خطوط إنتاج، ومعمل مصنع الجبن، وخطوط التتراباك وخط التجميع النهائي، موجها الهيئات التابعة للوزارة بضرورة المرور على المعامل للتأكد من سلامة الخامات والمعدات، كما أكد ضرورة مضاعفة إنتاج الشركة من الأجبان البيضاء بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

ثم توجه الوزير لزيارة مصنع شركة سيراميكا رويال المتخصص في إنتاج بلاط السيراميك والبورسلين بمختلف أنواعه والمقام على مساحة 70 ألف متر مربع وحجم إنتاجه 15 مليون متر سنوياً ويصدر منتجاته لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا، ويوظف 1665 فردا، وكان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس حسام السلاب رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا رويال، والمهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وتفقد الوزير خلال الزيارة معرض لمنتجات الشركة ومنطقة إعداد وتحضير الخامات للجليز والألوان، ومنطقة المجففات، ومناطق المكابس، ومنطقة الجاليات، ومنطقة الفرز، ومنطقة الأفران.

وأشاد الوزير بجودة منتجات المصنع والذي يعتبر المصنع الوحيد في مصر والشرق الأوسط الذي ينتج بلاطات بورسلين سمك 2 سم و3 سم لتحمل أقصى الحمولات، والذي يستخدم في الموانئ والمطارات والطرق وأول مصنع أنتج الجليز بورسلين بمقاسات حتى 60×120 سم، مشيداً بالعمليات الإنتاجية للمصنع والتي لا ينتج عنها أي هالك في المياه والخامات، حيث يتم إعادة تدوير أي مخلفات ناتجة عن التصنيع وهو ما يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج واستدامته وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، كما وجه الوزير بأن يكون توريد جميع البلاطات المستخدمة في محطات مترو الأنفاق من موردين محليين لتشجيع الصناعة المحلية.

وأشار الوزير إلى التزام الحكومة بحماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية، وبما يسهم في ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، لافتاً إلى تطلع الوزارة إلى تحقيق مصنع شركة سيراميكا رويال الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من منتجات البورسلين.

واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع شركة العبور للصناعات المعدنية "جلفا ميتال" التابع لمجموعة قنديل للصلب والمقام على مساحة 46.3 ألف متر مربع، حيث يبلغ إجمالي حجم استثمارات المجموعة 3 مليار جنيه مصري، وحجم إنتاج يصل إلى 900 ألف طن سنوياً من لفائف الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون وتصدر المجموعة منتجاتها لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وتوظف 1400 فرد، وكان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس عمرو قنديل رئيس مجلس إدارة مجموعة قنديل للصلب، وتفقد الوزير خلال الزيارة معرضاً مصغراً للمنتجات النهائية، كما تفقد خط إنتاج التخليل والدرفلة، وخط التجليخ والأفران، وخط الجلفنة، وحوض الزنك، وتفقد الوزير خطي التقطيع المتعدد الشرائح الذي يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الاوسط وأفريقيا والمتخصص في تقطيع وتشريح الصاج بجميع المقاسات، وخاصة لقطاع الأجهزة المنزلية نظرًا لما يتطلبه هذا القطاع من جودة ودقة عالية، حيث بلغت استثمارات هذين الخطين 6 ملايين يورو خلال عام 2024.

وأوضح الوزير أهمية إعداد صف ثاني من العمالة المؤهلة بالمصانع لتوارث المهنة جيلاً بعد جيل واستمرار عجلة الانتاج بالصناعة، فضلاً عن تصدير العمالة الفنية المدربة للخارج وكذا تدريب العمالة من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، كما بعث الوزير برسالة طمأنة للعمالة المصرية بأن الصناعة الحقيقية لا تقوم إلا بالعامل الماهر والمدرب والمخلص، وأنه لا غنى عن العمالة في قيام أي صناعة مهما زاد الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، متعهداً للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن تكون الصناعة المصرية قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة بفضل سواعد أبنائها.