الجيش الأمريكي : مقتل جندي أمريكي بالعراق خلال عملية تفجير تحت السيطرة لطائرة مسيرة إيرانية

أعلنت الولايات المتحدة مقتل جندي أمريكي آخر، فيما شنت اليوم الأحد مزيدا من الغارات الجوية على إيران ردا على مقتل جنديين أمريكيين، بينما أطلقت إيران صواريخ باتجاه الأردن، مما هدد بتوسيع نطاق الصراع ليشمل إسرائيل المجاورة.



وتدريجيا، عادت الولايات المتحدة وإيران إلى الاقتراب أكثر من حرب شاملة، بعد انهيار الاتفاق المؤقت الذي أُبرم الشهر الماضي بهدف إنهاء القتال بشكل دائم، ومع توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى حد كبير.

واستهدف الجانبان البنية التحتية المدنية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص.

وقال الجيش الأمريكي إن الجندي الأمريكي قُتل في العراق، أمس السبت، أثناء "عملية تفجير تحت السيطرة" لطائرة مسيرة إيرانية سقطت.

وفُقد جندي أمريكي بعد ذلك الهجوم، وقال البيان الجديد للجيش الأمريكي إنه تم العثور على "رفات مجهولة الهوية" اليوم الأحد، ويجري فحصها.

وبإعلان اليوم الأحد، ترتفع حصيلة قتلى الجنود الأمريكيين خلال الصراع مع إيران إلى 17 جنديا، فيما أُصيب أكثر من 430 جنديا أمريكيا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.