هجوم روسي يسفر عن مقتل شخصين وإصابة 42 آخرين في زابوريجيا

قتل شخصان على الأقل في غارة جوية روسية على مدينة زابوريجيا الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ الأوكرانية في وقت متأخر من مساء الأحد.

وقالت خدمات الطوارئ على تليجرام إن 42 شخصاً آخرين على الأقل أصيبوا بجروح، من بينهم ثمانية أطفال.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن روسيا ضربت المدينة بقنابل موجهة، مما أدى إلى إصابة مبنى سكني مكون من خمسة طوابق. وأفادت التقارير أن طابقين من المبنى دمرا بالكامل.

وتقع زابوريجيا، عاصمة المنطقة الجنوبية الشرقية التي تحمل الاسم نفسه، على بعد ما يزيد قليلا عن 20 كيلومترا من خط الجبهة. وقد شنت روسيا غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.