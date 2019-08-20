 بعد إعلان تشكيل المجلس السيادي.. العسكري الانتقالي في السودان: تعيين رئيس وزراء للبلاد غدا - بوابة الشروق
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بعد إعلان تشكيل المجلس السيادي.. العسكري الانتقالي في السودان: تعيين رئيس وزراء للبلاد غدا

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 10:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 10:34 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أسماء المجلس السيادي، بعد أن أصدر رئيس المجلس العسكري مرسومًا دستوريًا بتشكيله من 11 اسمًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تعيين رئيس الوزراء للبلاد غدا الأربعاء، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يؤدي القسم في الـ 9 من مساء الغد.

وكان المجلس العسكري قد أعلن أن مجلس السيادة ضم كلًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسًا لمجلس السيادة، وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، إلى جانب كل من حسن محمد إدريس قاضي، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

ووقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية

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