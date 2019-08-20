الرئيس العراقي يؤكد أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب، مشددا على ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة، واعتماد الحوار الجاد لإنهاء الأزمات.

وجاء في بيان للرئاسة بثته وكالة الأنباء العراقية، أن الرئيس برهم صالح شدد - خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارنباور، والوفد المرافق لها، في "قصر السلام" بالعاصمة (بغداد) على حرص بلاده على تعزيز وتطوير العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشاد بالدور الألماني في التحالف الدولي ضد الإرهاب، ودعم العراق في مجالات إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى ديارهم، مشيرا إلى أهمية توسيع التعاون العسكري مع دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية.

من جهتها، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، دعم بلادها لاستقرار العراق ووحدته، مشيدة بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية ضد عصابات "داعش" الإرهابية، مجددة حرص برلين على توسيع آفاق التعاون مع العراق على جميع المستويات.