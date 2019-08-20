الشرطة الألمانية تغلق منصة إلكترونية لتعليم تصنيع المتفجرات والقنابل

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أغلقت الشرطة الألمانية منصة إلكترونية مجانية باسم "اكسبلوسيفس.نت" لتعليم تصنيع المتفجرات.

وصرح أوفه لورينج، رئيس إدارة الشرطة في مدينة جوتينجن اليوم الثلاثاء بأن الشرطة حرَّزت الخادم والعديد من وسائط البيانات.

وأوضح لورينج أن المنصة تقدم إرشادات لتصنيع الأسلحة الحربية والقنابل وتصنيع المتفجرات.

يأتي ذلك في إطار حملة كبيرة بدأت الشرطة الألمانية في شنها في ساعة مبكرة من صباح اليوم في تسع ولايات ألمانية لمكافحة الجرائم عبر الإنترنت، وطالت الحملة أيضا ليتوانيا وكرواتيا.

وقالت الشرطة في مدينة جوتينجن إن نحو ألف فرد من عناصر الشرطة شاركوا في الحملة التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الحاسوبية وجرائم الإنترنت.

وبحسب البيانات، تولت رئاسة شرطة جوتينجن والمركز الرئيسي لمكافحة جرائم الإنترنت والحاسوب التابع للادعاء العام في جوتينجن تنسيق وإدارة "الإجراءات الشرطية الشاملة".

وأوضحت الشرطة أنها ضبطت خلال الحملة متفجرات ومخدرات.

وداهمت الشرطة مساكن 21 ألمانيا مشتبها بهم تتراوح أعمارهم بين17 إلى 55 عاما.