تقرير: واشنطن تضغط على بريطانيا لمساعدتها في تمديد حظر الأسلحة على إيران

أفاد تقرير إخباري اليوم الخميس بأن الولايات المتحدة كثفت الليلة الماضية الضغط على بريطانيا لدعم تحركها لإعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وتم رفعها في إطار الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، بما في ذلك تمديد حظر الأسلحة الذي سينتهي في أكتوبر القادم.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الولايات المتحدة تتساءل عما إذا كانت المملكة المتحدة "تدعم السماح لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بشراء الأسلحة وبيعها".

وأضافت الصحيفة أن دبلوماسيا أمريكييا كبيرا طلب توضيحا لموقف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك اليوم الخميس، في محاولة لتفعيل آلية "سناب باك" (العودة التلقائية للعقوبات)، التي تتيح لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي إعادة تفعيل العقوبات في حال لم تمتثل طهران للاتفاق. إلا أن هناك تأكيدات واسعة على أنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل.

وكانت إدارة ترامب انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، بينما لم تنسحب منه إيران ولا الدول الكبرى الأخرى الأطراف فيه (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).