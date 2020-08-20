حملات على المخابز بالشرقية للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز المُدعم

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بتشديد الرقابة على المخابز للتأكد من تطبيق وتطوير منظومة الخبز، والتي تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز وتطوير إنتاجه وتوفير الفاقد الذي لا يستفيد به المواطنين لإعادة ضخه في موازنة الدولة لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي والإداري.

وأوضح بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، شن حملات مكثفة وجولات مرور ميداني من جانب مديرية التموين على المخابز؛ للتأكد من التزام أصحابها بتوقيتات تشغيليها طبقًا للمواعيد المقررة، ونظافة وأدوات العجين والتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز ومدى مطابقته للمواصفات التموينية، مع التنبيه على أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بإنتاج رغيف خبز طبقًا للوزن المقرر في منظومة الخبز الجديدة بوزن 90 جرامًا للرغيف.