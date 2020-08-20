نتنياهو لرؤساء الجالية اليهودية بالإمارات: آمل في زيارتكم هذا العام

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حديثًا مع رؤساء الجالية اليهودية في الإمارات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قائلًا: «أريد وآمل أن أزوركم خلال هذا العام وقريبًا».

وأضاف خلال مقطع فيديو نشره المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، «نحن على أبواب عصر تاريخي عبارة عن السلام مقابل السلام».

وأشار إلى أن السلام بين إسرائيل والإمارات يوسع دائرة السلام بين بلاده والعالم العربي، لافتًا إلى أن هذا السلام جيد لبلاده وللشعب الإسرائيلي، وجميع شعوب المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، الخميس الماضي، بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.