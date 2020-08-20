ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 182 شخصا

ارتفع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 182 ضحية، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6000 جريح.

وأعلن مستشار وزير الصحة العامة، رضا الموسوي، أن المساعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان بعد الانفجار غير كافية.

وقال الموسوي إن "المساعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان بعد الانفجار غير كافية، وتحتاج وزارة الصحة العامة للمزيد من المساعدات، بسبب حجم الانفجار الهائل، وبسبب تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وتوقف أربعة منها عن العمل نهائيا".

يذكر أن انفجاراً كان قد هزّ في الرابع من أغسطس مرفأ بيروت، ناجم عن انفجار 2750 طن من نيترات الأمونيوم المُصادرة.

وأحدث الانفجار دمارًا هائلًا في المرفأ ومحيطه، وفي عدد من شوارع العاصمة.

وتواصل الجمعيات الأهلية وعدد من الشبان من كافة المناطق اللبنانية تنظيم مبادرات فردية لمساعدة المتضررين في عدد من شوارع العاصمة المتضررة من الانفجار.