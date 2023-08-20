أنغام: العلمين من أجمل المناطق الساحلية في العالم

قالت الفنانة أنغام، إنها شعرت بالفخر عند زيارتها لمدينة العلمين الجديدة، على هامش مشاركتها بحفل أمس، في مهرجان العلمين.

وعقبت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء السبت، : «إحنا من أحلى البلاد في العالم واللي عندنا مش عند حد في العالم كله ولازم نبقى فخورين ونحافظ على بلدنا»، مؤكدة أن السائح الخليجي موجود في مصر بكثافة بالعلمين والساحل الشمالي وغيرها من الأماكن الساحلية.

وأكدت أن مدينة العلمين مدينة جميلة ومبهجة، وأنها كانت تقيم في أحد الفنادق القريبة من المسرح، الذي أقيم عليه الحفل، وكانت تشاهد هواة «سكاي دايفنج»، وهو مشهد مبهج وممتع للغاية بالنسبة لها، وآثار لديها شعور الفخر والتحيز لمصر كونها من أجمل بلاد العالم، وتمتلك العديد من المقومات السياحية التي لا يوجد لها مثيل بالعالم.

وأضافت: « العلمين من أجمل المناطق الساحلية في العالم، دون تحيز وأنا إسكندرانية والساحل بالنسبة ليا روحي، ولما بكون قريبة من البحر بحس أن دي بيئتي»- على حد قولها.

وعن إطلالتها بالحفل، ذكرت أنها كانت تفكر قبل موعد الحفل بعدة أيام في ارتداء فستان بلون مميز ويتماشى مع أجواء البحر والطبيعة الساحلية الساحرة بالعلمين، ذاكره أنه من تصميم اللبناني توني ورد.

يذكر أن مهرجان مدينة العلمين للترفيه، انطلق يوم 13 يوليو ويستمر حتى 26 أغسطس الحالي، بمشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة، فضلا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، بالإضافة إلى معارض وحفلات غنائية لأبرز الفنانين من مصر والوطن العربي.