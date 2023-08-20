وفد عماني يغادر صنعاء بعد مشاورات مع الحوثيين دون الكشف عن نتائج

غادر وفد عماني، اليوم الأحد، العاصمة اليمنية صنعاء بعد سلسلة مشاورات مع جماعة أنصار الله الحوثية، استمرت 4 أيام، تناولت سبل حل أزمة البلاد.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار صنعاء الدولي لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ"، بأن الوفد العماني غادر متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط.

وأضاف أن الوفد العماني يرافقه رئيس فريق المفاوضات في جماعة الحوثي محمد عبدالسلام، دون مزيد من المعلومات.

وبدورها، أكدت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين غادرة الوفد العماني، دون الحديث الفوري عن نتائج الزيارة.

ويوم الخميس الماضي، وصل الوفد العماني إلى صنعاء؛ للتشاور مع القيادة الحوثية وتقييم المرحلة، واستئناف العملية التفاوضية وفي مقدمتها معالجة الملفات الإنسانية.

وفي اليوم السابق، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، أن مكتبه يعمل حاليا على دعوة أطراف النزاع في البلاد للاجتماع لتحقيق تسوية مستدامة للصراع.

وقال في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إن أطراف النزاع تواصل إظهار الاستعداد للبحث عن الحلول، إلا أنه لازالت هناك حاجة إلى ترجمة ذلك إلى خطوات ملموسة، وخصوصا الاتفاق على طريق للتقدم يشمل إعادة بدء عملية سياسية يمنية جامعة.

وخلال الأيام الماضية، عقد المبعوث الأممي مباحثات في مسقط مع مسئولين عمانيين وحوثيين، تناولت سبل إيجاد حل مستدام للنزاع في اليمن.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية تزامنا مع مباحثات يعقدها المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، الذي بدأ يوم الاثنين الماضي زيارة إلى دول الخليج، من أجل الدفع بعملية السلام في اليمن.

ويشهد اليمن، منذ نحو 9 سنوات، حربا بين الحكومة والحوثيين، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.