كييف: مقتل 7 وإصابة 129 في هجوم صاروخي روسي على شمال أوكرانيا

قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وبينهم طفل، في مدينة "تشيرنيهيف" بشمال أوكرانيا، جراء هجوم صاروخي روسي، وفقا لبيانات أوكرانية رسمية.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، عبر تطبيق تليجرام، اليوم السبت، إنه "نتيجة للقصف الذي وقع بوسط المدينة، أصيب 129 شخصا، وكان بين الجرحى أطفال".

وكتب الرئيس الأوكراني،فولوديمير زيلينسكي على تطبيق/تليجرام/ أن صاروخا أصاب مركز المدينة، بالقرب من جامعة ومسرح.

وأضاف زيلينسكي في منشور مع مقطع فيديو قصير يظهر الحطام على أحد الأرصفة بالمدينة "يوم سبت عادي، حولته روسيا إلى يوم ألم وخسارة. هناك قتلى وهناك جرحى".

وطبقا لحاكم المدينة، فياتشيسلاف تشاوس، تشير تقارير أولية إلى أن المدينة ضربها صاروخ باليستي.

ودعا السكان إلى البقاء في ملاجئ الحماية من الغارات الجوية في الوقت الحالي.