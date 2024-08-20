استئناف البحث عن المفقودين بعد انقلاب يخت رجل الأعمال البريطاني مايك لينش قبالة سواحل صقلية

استأنفت السلطات الإيطالية عملية البحث عن رجل الأعمال وقطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وابنته اليوم الثلاثاء، بعد غرق يخت فاخر في إعصار أمام سواحل جزيرة صقلية الإيطالية.

ولينش وابنته من بين ستة سياح أصبحوا في عداد المفقودين بعد غرق اليخت "بايزيان" البالغ طوله 56 مترا، بسبب العواصف الشديدة قبالة ساحل باليرمو في ساعة مبكرة أمس الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) التي أفادت بأن عمليات البحث ستستأنف في وقت لاحق صباح اليوم الثلاثاء، قولها إن جوناثان بلومر رئيس بنك مورجان ستانلي الدولي وكريس مورفيلو محامي كليفورد تشانس من بين المفقودين.

وقالت فرقة الإطفاء الوطنية الإيطالية فيجيلي ديل فوكو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن عمليات البحث المبكرة للحطام "لم تنجح"؛ بسبب محدودية الوصول إلى الجسر والأثاث الذي يعرقل الممرات.

وتم اكتشاف جثة يعتقد أنها تعود لطباخ السفينة.

وقالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية على موقعها الإلكتروني، إن أربعة من الركاب المفقودين بريطانيون واثنان أمريكيان.

وقالت شركة إدارة اليخوت "كامبر آند نيكلسونز"، إن خفر السواحل الإيطالي يقود عمليات البحث والإنقاذ وإنه انتشل 15 شخصًا، حيث كان على متن القارب 12 راكبا و10 من أفراد الطاقم.

وأشارت التقارير، إلى أن السفينة ضربتها عاصفة عنيفة غير متوقعة، وهو ما يتوافق مع تصريحات السلطات المحلية الإيطالية التي قالت إن اليخت "غرق فجأة" على الأرجح "بسبب الظروف الجوية الرهيبة".

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن عاصفة مصحوبة برياح قوية تسببت في انقلاب اليخت.

وتواصل أربع سفن ومروحية وخفر السواحل وفريق غوص عمليات البحث.

وذكرت تقارير، أن اليخت يرقد على عمق 49 مترا في قاع البحر.

يذكر أن مايك لينش هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة البرمجيات أوتونومي.