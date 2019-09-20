افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بين إطلاق مبادرات إنسانية وإطلالات مثيرة للنجوم

أكرم حسني ينتزع الضحكات بمزاحه مع تامر حبيب على أغنية المهرجان.. وفايا يونان تبكي الجميع بالغناء للراحلين

منى زكي تعلن اتفاقية مع يونسيف لمناقشة قضايا الطفولة.. ومينا مسعود يسلم جائزة مؤسسته لفيلم "آدم" المغربي

الفلسطينية مي مصري تتسلم جائزة الإنجاز الإبداعي.. وعرض مبهر لفرقة "مياس" تختتم الليلة



افتتحت مساء أمس الخميس فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وسط أجواء مبهجة واطلاق مبادرات إنسانية، وحضور ملفت للنجوم لم يخلو من الجدل.

البداية كانت مع الفنان أكرم حسني، الذي قدم الأغنية الرسمية للدورة الثالثة بعنوان "السينما" وسط تفاع كبير من الحضور، تبعها بفقرة كوميدية انتزعت ضحكات الحضور، خاصة عندما مازح السيناريست تامر حبيب الذي كتب أغنيتي الدورتين السابقتين بقوله: "لما المهرجان عرض علي تقديم أغنية المهرجان، سألتهم هل استأذنتم تامر حبيب؟".

وقدم حسني الأغنية الرسمية للدورة الثالثة بعنوان "سينما" واعقبها بفقرة كوميدية انتزعت ضحكات الحضور، ممازحا السيناريست تامر حبيب الذي كتب أغنيتي الدورتين السابقتين بقوله: "كان لازم يطلع جيل جديد يقضي على أسطورة أن تامر حبيب هو اللي بيعمل أغنية المهرجان كل سنة".

وتابع مزاحه قائلا:""لما عرضت علي تقديم أغنية المهرجان، سألتهم هل استأذنتم تامر حبيب؟".

وتفعيلا لشعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية"، كشفت سفيرة النوايا الحسنة للطفولة الفنانة منى زكي، خلال الافتتاح، عن اتفاقية تعاون مشترك لمدة ٥ سنوات مع منظمة يونسيف.

وأكدت أن الهدف الأول والأساسي هو مناقشة قضايا الأطفال من خلال مهرجان داعم للقضايا الإنسانية، خاصة أن هذا العام يشهد الاحتفال بمرور 30 عامًا على اتفاقية حقوق الطفل، والتي لم يحصل على الكثير منها حتى الآن.

وأوضحت "زكي" أن مصر هي «هوليود الشرق»، ولها الريادة السينمائية في تناول قضايا إنسانية وحقوقية مهمة، مشيرة إلى أدوار سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وماجدة، اللتين دعمتا حقوق المرأة والطفل في أفلامهما.

ضيف شرف حفل الافتتاح الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود الذي تألق مؤخرا في الفيلم العالمي "علاء الدين"، حرص "مسعود"، على منح جائزة مؤسسته الخيرية "EDA"، للفنانة المغربية نسرين الراضى، عن فيلمها "آدم"، والذى يحكى قصة 3 سيدات من شمال أفريقيا.

وقال مينا مسعود إن جائزة "EDA" تم تصميمها لتكرم الفنانين ذات الجنسيات المختلفة، مؤكدا أنه وقع في غرام فيلم "أدم"، لانه يروي قصة للعديد من الاجيال من خلال ثلاثة سيدات من شمال افريقا غير عاديات لديهن قوة والتزام ذكرته بوالدته واخوته وبالطريقة التي تربي عليها.

وخلال كلمته قال مينا مسعود، إنه سعيد بعودته لمصر أم الدنيا بعد ١٠ سنوات، موجهًا الشكر إلى إدارة مهرجان الجونة على التنظيم الجيد، وعائلة ساويرس على اهتمامهم بحدث فني مهم مثل مهرجان الجونة.

وعلى هامش الافتتاح نجم فيلم "علاء الدين" أوضح أنه يعمل في مجال التمثيل منذ ١٠ سنوات، وحقق نجاحات، لكنه يطمح إلى تحقيق نجاحات أكبر مستقبلًا.

وأشار إلى أن الزعيم عادل إمام يعتبر المكافئ المصري للفنان العالمي روبين ويليامز، في نوعية الأفلام التي قدمها كل منهما، قائلًا: "إحنا خسرنا روبين ويليامز لكن عندنا عادل إمام ربنا يديله طول العمر، وإحنا هنا في مصر، تحيا مصر".

وشهد الحفل منح جائزة الإنجاز الإبداعي للمخرجة الفلسطينية مي مصري وسلمها لها الجائزة المخرج هاني ابو اسعد، كما شهد الحفل أيضا تقديم رؤساء وأعضاء لجان التحكيم الثلاث التي يرأسها المخرج خيري بسارة لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والمخرج السنغالي موسى توريه لمسابقة الأفلام الوثائقية، والمخرج مروان حامد لمسابقة الأفلام القصيرة.

وبالتوازي مع فعاليات الحفل المتنوعة، توقف جمهور السوشيال ميديا، عند اطلالات نجمات الفن وخاصة الفستان المكشوف للفنانة رانيا يوسف، التي يبدو أنها أصبحت تتعمد لفت الأنظار وإثارة الجدل بملابسها الجريئة، رغم حملة الهجوم الشديدة التي تعرضت لها بعد ظهورها بفستان أثار الكثير من الجدل في حفل افتتاح الدورة الماضية لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقبل أن يختتم حفل افتتاح بعرض مبهر لفرقة "مياس" اللبنانية، أبكت الفنانة السورية فايا يونان، الحضور بإعادة تقديم أغنية "بنلف" للموسيقار بليغ حمدي، الذي رثى بها العندليب عبد الحليم حافظ، والذي اختارها المهرجان ليحتفي بالفنانين الذين رحلوا عن عالمنا خلال العام الماضي.

وتفاعل الحضور مع عدد من الصور التي ظهرت في الخلفية بالتوازي مع الأغنية، ومنهم عزت أبو عوف، محمود الجندي، فاروق الفيشاوي، حسن كامي، محمد نجم، يوسف شريف رزق الله، محسنة توفيق.