 النيابة : كاميرات المراقبة وراء اكتشاف المتهمين بسرقة هواتف المواطنين بالمرج - بوابة الشروق
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النيابة : كاميرات المراقبة وراء اكتشاف المتهمين بسرقة هواتف المواطنين بالمرج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كتب - محمد أبوعوف:
نشر فى : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 4:57 م | آخر تحديث : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 4:57 م

كشفت تحقيقات نيابة المرج، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، فى واقعة سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف أن كاميرات المراقبة وراء اكتشاف الواقعة، وأن العاطلين من ارتكبا واقعة السرقة، بأسلوب الخطف مستقلين دراجة بخارية دون لوحات.

وتلقى قسم شرطة المرج، العديد من البلاغات بسرقة عاطلين لهواتف المواطنين، بأسلوب الخطف مستقلين دراجة بخارية دون لوحات معدنية، وتوصلت التحريات التى تسلمها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بعد تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان وقائع السرقات أن وراء ارتكاب وقائع السرقة هم "عثمان .م" 25 سنة، و"محمود. ح"، 22 سنة، عاطلين، وتم ضبطهما واعترفا بارتكابهم وقائع سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف، تحرر المحضر وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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