 رئيس الجامعة المصرية اليابانية: طريقة التدريس لدينا تعتمد على التعلم النشط - بوابة الشروق
الأحد 20 سبتمبر 2020 11:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: طريقة التدريس لدينا تعتمد على التعلم النشط

الجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية
أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 11:36 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 11:36 م
قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن ثقل مصر هو ما جذب اليابان لإنشاء جامعة بها، رغم التنافس عليها من دول عربية عديدة، منوهًا بأنه تم التوقيع على اتفاقية إنشاء الجامعة عام 2009.

وأضاف الجوهري، أثناء لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن طريقة التدريس للطلاب في الجامعة يركز على نفس منهجية الجانب الياباني، الذي يعتمد على البحث العلمي والتعلم النشط.

وأوضح أن الاتفاق نص على أن يقدم الجانب المصري الأرض والمباني ومصاريف التشغيل وأعضاء هيئة التدريس، على أن يقدم الجانب الياباني أعضاء هيئة التدريس والخبراء بالمشاركة مع المصريين، إضافة إلى الأجهزة البحثية والتعليمية.

وذكر أن المناهج توضع بالشراكة بين الجانبين، معقبًا: «الجانب الياباني لا يريد فرض شيء على المصريين، ولابد من أن يكون نابع من البيئة المصرية بمكون مصري، لضمان العالمية».


اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك