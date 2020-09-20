رئيس الجامعة المصرية اليابانية: طريقة التدريس لدينا تعتمد على التعلم النشط

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن ثقل مصر هو ما جذب اليابان لإنشاء جامعة بها، رغم التنافس عليها من دول عربية عديدة، منوهًا بأنه تم التوقيع على اتفاقية إنشاء الجامعة عام 2009.



وأضاف الجوهري، أثناء لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن طريقة التدريس للطلاب في الجامعة يركز على نفس منهجية الجانب الياباني، الذي يعتمد على البحث العلمي والتعلم النشط.



وأوضح أن الاتفاق نص على أن يقدم الجانب المصري الأرض والمباني ومصاريف التشغيل وأعضاء هيئة التدريس، على أن يقدم الجانب الياباني أعضاء هيئة التدريس والخبراء بالمشاركة مع المصريين، إضافة إلى الأجهزة البحثية والتعليمية.



وذكر أن المناهج توضع بالشراكة بين الجانبين، معقبًا: «الجانب الياباني لا يريد فرض شيء على المصريين، ولابد من أن يكون نابع من البيئة المصرية بمكون مصري، لضمان العالمية».





