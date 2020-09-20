20 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب بمطروح

وصل إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم إلى محكمة مطروح؛ لخوض انتخابات مجلس النواب، ٢٠ مرشحًا بينهم سيدة وحيدة عن الدائرة الأولى، بينما بلغ مرشحين الدائرة الثانية ١١ مرشحًا بينهم نائب سابق، وذلك منذ فتح باب التقدم يوم الأربعاء الماضي.



وكانت لجنة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بمحكمة مرسى مطروح، تسلمت أوراق ١٥ مرشحًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، وهم جمال عبد الله قاسم، ياسين حمد صالح، رسمية عبد الحافظ، عوض إبراهيم، عبد الحميد عبد الله لطيف، إسماعيل معزب عباس، مهدي عبده مهدي، عبد السلام إدريس مراجع، سالم حميدة حامد عن الدائرة الأولى.



كذلك تقدم عن الدائرة الثانية رزق جالي، فتحي علي أبو بكر، عمر عبد المجيد، يوسف جاد الله فرج، حسين ناصف حسين، ناجي مراد ناجي، جبريل رمضان جويدة، أحمد رضوان فهمي، عبد الحكيم عوض محمود، وصفي مصطفى سعيد، صلاح الدين عياد، حيث بدأ تقديم طلبات المرشحين لمجلس النواب 2020 منذ الساعة 9 صباحًا ويستمر حتى الـ5 عصرًا بمجمع محاكم مطروح.