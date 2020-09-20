هاليب تتأهل لنهائي بطولة روما للأساتذة على حساب موجوروزا

تأهلت الرومانية سيمونا هاليب إلى نهائي بطولة روما لتنس الأساتذة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الإسبانية جاربين موجوروزا 6 /3 و4 /6 و6 /4 اليوم الأحد في المباراة التي جمعت بينهما في المربع الذهبي وسط حضور جماهيري ضئيل.

وتلتقي هاليب المصنفة الأولى في النهائي غدا الاثنين مع الفائزة من مباراة التشيكية كارولينا بليسكوفا حاملة اللقب مع مواطنتها ماركيتا فوندروسوفا وصيفة بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي.

وحسمت هاليب المصنفة الثانية على العالم المجموعة الأولى سريعا بعد أن تقدمت 4 /1 لكن موجوروزا فازت بالمجموعة الثانية بعد أن كانت متأخرة بنتيجة 1 /3.

واهدرت هاليب فرصتين لحسم الفوز في المجموعة الثالثة بعد أن كانت متقدمة 5 /1 ما منح الفرصة لمنافستها الإسبانية في العودة للمباراة، لكنها ارتكبت خطائين مزدوجين ليكون الفوز من نصيب اللاعبة الرومانية في النهاية.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إحدى بطولات التنس للرجال أو للسيدات حضور جماهيري، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.

وبدأت بطولة روما بدون جمهور، لكن الحكومة الإيطالية سمحت أمس الأول الجمعة بحضور الف مشجع كحد أقصى في اخر يومين من البطولة.