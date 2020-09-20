فرنسا تسجل 10569 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا اليوم الإحد 10569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد – 19، وذلك بانخفاض عن العدد الذى سجلته أمس السبت وبلغ 13498 حالة إصابة ليصل إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد حتى إلى 453763 حالة إصابة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم اليوم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة في فرنسا ليصل إجمالى عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 31585 حالة وفاة.



وتمثل تلك الأرقام طفرة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في فرنسا حيث تصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ انتهاء حالة الإغلاق التام في مايو.