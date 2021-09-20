عمرو أديب يحذر من نوع مخدرات جديد: الحشيش والبانجو أصبحوا موضة قديمة

نوه الإعلامي عمرو أديب، إلى خطورة المخدرات لأنها وراء 35% من الجرائم الغريبة التي تحدث في المجتمع، محذرًا من نوع جديد منتشر اسمه مخدر «الشبو» سعره أعلى من الذهب.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن «الحشيش والبانجو أصبحوا موضة قديمة»، منوهًا إلى أن «الموضة الجديدة تعتمد على المخدرات التخليقية المصنعة باستخدام الكيمياء».

وأضاف أن تلك المخدرات الجديدة تجعل المواطنين في حالة أخرى وتحولهم إلى كائنات لا تدري ولا ترى ولا تفهم ما يحدث حولها وتتسم بالعصبية، قائلًا إنه سيخصص جزءًا في نهاية الحلقة لمواجهة هذا النوع من المخدرات.

وذكر أن هذا النوع الجديد «الشبو» بمثابة مصيبة وكارثة، متابعًا: «نحاول الوقوف مع المجتمع للتصدي ضد هذا الخطر القاتل لأنه يؤدي إلى الفقر والجريمة، ولدي قناعة بأن المروجين لتلك المواد يحاولون ضرب الدولة في مقتل».

ويعد مخدر الشبو واحد من أخطر أنواع المخدرات التي انتشرت مؤخرًا بين فئة الشباب، لأن تأثيره لا يتوقف عند حد الإدمان فقط، بل قد يصل إلى الوفاة بمجرد تناوله لأول مرة، ويطلق عليه عدة أسماء، مثل الكريستال ميث أو الآيس.