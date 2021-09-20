 أحمد حاتم يتغيب عن العرض الخاص لفيلمه «عروستي» - بوابة الشروق
الإثنين 20 سبتمبر 2021 8:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

أحمد حاتم يتغيب عن العرض الخاص لفيلمه «عروستي»

محمد عباس
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 8:02 م | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 8:02 م

تغيب الفنان أحمد حاتم عن العرض الخاص لفيلمه الجديد «عروستي»، والذي يقام بزد بارك بمدينة الشيخ زايد، وحرص أحمد حاتم على التواصل مع الإعلاميين المتواجدين عن عبر لايف على حسابه الرسمي على موقع «انستجرام» بمشاركة جميلة عوض وبشرى.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم «عروستي»، الإعلان الرسمي للفيلم، مؤخرا تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائية، وفور طرح إعلان الفيلم، لاحظ الجمهور وجود تشابه بأحد مشاهد الفيلم، يظهر فيها أحمد حاتم يهدي جميلة عوض (شراب) مخطط بالأسود والأصفر، وهو ما يتشابه مع أحد مشاهد الفيلم العالمي «أنا قبلك - Me Before You» الذي صدر عام 2016 من بطولة إميليا كلارك، سام كلافلن، وذلك حينما قدم «كلافلن» لإميليا نفس الهدية.

«عروستي» من بطولة أحمد حاتم، وجميلة عوض، وصابرين، ومحمود البزاوى، وفاتن واصل، وزينب غريب، ومروان يونس، وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك