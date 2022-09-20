الأوقاف تواصل فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي التاسع بـ6 محافظات

واصلت وزارة الأوقاف فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي التاسع بـ6 محافظات، أمس الإثنين، تحت عنوان "حديث القرآن عن الأمن"، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به الوزارة.

وأضاف الوزارة، أن المحافظات التي بها الفعاليات هى: (قنا، ودمياط، والشرقية، والمنوفية، والمنيا، والبحيرة)، وذلك بحضور عدد كبير من الأئمة.

تأتي الأسابيع الثقافية التي تنظمها الوزارة في إطار خطتها لتكثيف الأنشطة داخل المساجد، بعد عودة الفتح الكلي لها، عقب عامين من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.